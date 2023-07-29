İzmir'de yumruk atan zabıta müdürü, kendini savundu

İzmir’in CHP’li Dikili Belediyesi’nde zabıta müdürü olan Bülent Dalfesoğlu ve ekibi, 25 Temmuz günü ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Ahbulut Caddesi'nde bulunan bir kafeteryayı denetledi.
Kafeteryanın yürüyüş yoluna sandalye koyduğunu belirleyen ekipler, uyarıda bulundu.
Akşam karşılaşınca olay büyüdü
Uyarının ardından sandalyeleri yoldan çeken esnaf, akşam saatlerinde müdür Bülent Dalfesoğlu ile karşılaştı.
İşletme sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen Ç.G., bu esnada Dalfesoğlu'na tepki gösterdi.
Üzerine yürüyüp, yumruk attı
Kendisine kızan Ç.G.'nin üzerine yürüyen zabıta müdürü, yumruk darbesiyle adamı yere düşürdü.
Meydana gelen olay ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Bülent Dalfesoğlu'nun Ç.G.'nin yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı.
Ayrıca yumruklu saldırıya maruz kalan Ç.G.'nin ayağa kalkmakta zorluk çektiği ve sendelediği görüldü.
"Esnaf değil, esnafın kardeşi"
Olay ile ilgili açıklama yapan Dalfesoğlu, karşısındaki kişinin kendisine vuracağını zannederek kendisini korumaya çalıştığını ve üzgün olduğunu söyledi.
Dalfesoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bir işletmeye, yaya ve bisiklet yolunun masa ve sandalye atmak suretiyle işgal edildiği ihbarı üzerine görevli olarak gidilmiştir. İşgali sona erdirmek için gerekli işlemler yapılmaya çalışılırken; video görüntülerindeki şahıs, alkolün etkisiyle tarafıma ve personele küfürler etmeye başlamış, işimizi yapmamızı engellemeye çalışmıştır. İlgili şahıs esnaf değil, esnafın kardeşidir.
"Boks ve kick boks sporu ile uğraşmıyorum"
Ben medya organlarında belirtildiği gibi boks ve kick boks sporu ile uğraşmıyorum. Herhangi bir eğitim yahut sertifikam yoktur. Kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere, ilgili şahıs ellerini yüzüme sallayarak tarafıma, eşime, anneme ve aileme yönelik hakaret ve küfürlerini sürdürmüştür. Bunun üzerine tarafıma vuracağını zannederek, kendimi korumaya çalışmıştım. Sadece tarafıma ve aileme küfreden şahsa, kendimi korumak adına vurdum. Başka kimseye vurmaya teşebbüs dahi etmedim.
"Ben de dayak yedim"
Kameralara yansıyan olay sonrası, yumruk attığı kişinin yakınları tarafından darbedildiğini belirten Dalfesoğlu, 10 gün iş göremez raporu aldığını aktardı.
Dalfesoğlu, şöyle devam etti:
Olayın devamında, iş yerinde çalışan ve videodaki şahsın yakınları olan yaklaşık 10 kişinin sopalı, sandalyeli ve yumruklu saldırısına uğradım. Alnıma 6 dikiş atıldı. Sol kaşım yarıldı. Sol elim iş göremez hale geldi. Diz kapağım yaralandı ve sağ omzumda sopa kırıldı. Tüm bunlar 10 gün iş göremeyeceğime dair, kati hekim raporu ile sabittir. İlgili sahsın bana uzun süredir husumet beslediği herkes tarafından bilinmektedir. Sebebi de aynı aileye ait başka bir işletmenin tarafımdan mühürlenerek, ruhsatının iptal edilmesi ve mühür bozma nedeniyle savcılıkta işlem başlatılmasıdır. Tüm bu hususlar ile ilgili belgeler mevcuttur ve yasal mercileri ile paylaşılmıştır.