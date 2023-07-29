İzmir'de yumruk atan zabıta müdürü, kendini savundu CHP’li Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu, tartıştığı esnafın kardeşine yumruk attı. Olayı anlatan ve kendisini korumak için şiddete başvurduğunu savunan Dalfesoğlu, kendisinin de darbedildiğini söyledi.

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İHA

İzmir’in CHP’li Dikili Belediyesi’nde zabıta müdürü olan Bülent Dalfesoğlu ve ekibi, 25 Temmuz günü ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Ahbulut Caddesi'nde bulunan bir kafeteryayı denetledi.

Kafeteryanın yürüyüş yoluna sandalye koyduğunu belirleyen ekipler, uyarıda bulundu.

Akşam karşılaşınca olay büyüdü

Uyarının ardından sandalyeleri yoldan çeken esnaf, akşam saatlerinde müdür Bülent Dalfesoğlu ile karşılaştı.

İşletme sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen Ç.G., bu esnada Dalfesoğlu'na tepki gösterdi.

Üzerine yürüyüp, yumruk attı

Kendisine kızan Ç.G.'nin üzerine yürüyen zabıta müdürü, yumruk darbesiyle adamı yere düşürdü.

Meydana gelen olay ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Bülent Dalfesoğlu'nun Ç.G.'nin yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı.

Ayrıca yumruklu saldırıya maruz kalan Ç.G.'nin ayağa kalkmakta zorluk çektiği ve sendelediği görüldü.

"Esnaf değil, esnafın kardeşi"

Olay ile ilgili açıklama yapan Dalfesoğlu, karşısındaki kişinin kendisine vuracağını zannederek kendisini korumaya çalıştığını ve üzgün olduğunu söyledi.

Dalfesoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bir işletmeye, yaya ve bisiklet yolunun masa ve sandalye atmak suretiyle işgal edildiği ihbarı üzerine görevli olarak gidilmiştir. İşgali sona erdirmek için gerekli işlemler yapılmaya çalışılırken; video görüntülerindeki şahıs, alkolün etkisiyle tarafıma ve personele küfürler etmeye başlamış, işimizi yapmamızı engellemeye çalışmıştır. İlgili şahıs esnaf değil, esnafın kardeşidir.

"Boks ve kick boks sporu ile uğraşmıyorum"

Ben medya organlarında belirtildiği gibi boks ve kick boks sporu ile uğraşmıyorum. Herhangi bir eğitim yahut sertifikam yoktur. Kamera kayıtlarında da görüldüğü üzere, ilgili şahıs ellerini yüzüme sallayarak tarafıma, eşime, anneme ve aileme yönelik hakaret ve küfürlerini sürdürmüştür. Bunun üzerine tarafıma vuracağını zannederek, kendimi korumaya çalışmıştım. Sadece tarafıma ve aileme küfreden şahsa, kendimi korumak adına vurdum. Başka kimseye vurmaya teşebbüs dahi etmedim.

"Ben de dayak yedim"

Kameralara yansıyan olay sonrası, yumruk attığı kişinin yakınları tarafından darbedildiğini belirten Dalfesoğlu, 10 gün iş göremez raporu aldığını aktardı.

Dalfesoğlu, şöyle devam etti: