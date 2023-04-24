İzmir’de Yunan’ın geri ittiği 62 göçmen kurtarıldı İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA

Bugüne kadar yüzlerce göçmeni ölüme terk eden Yunanistan, acımasız yüzünü bir kez daha gösterdi…

20 Nisan günü, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi verildi.

Bunun üzerine hemen harekete geçildi.

62 göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen üç ayrı lastik bot içerisinde toplam 62 düzensiz göçmen, görevlendirilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.