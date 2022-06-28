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İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı

Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında, Yunanistan tarafından itilen ve mahsur kalan 154 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.