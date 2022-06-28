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- İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı
Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında, Yunanistan tarafından itilen ve mahsur kalan 154 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 28.06.2022 - 08:44
- Güncelleme : 28.06.2022 - 09:24
İzmir’de kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor...
Yapılan çalışmalar neticesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 24-25 Haziran tarihlerinde Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve mahsur kalan toplamda 154 kaçak göçmen tespit edildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler
DHA’nın haberine göre; kaçak göçmenler kıyıya çıkartıldı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalandı
Ayrıca 2 şüpheli daha yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken Karaburun ilçesi açıklarında yakalandı.