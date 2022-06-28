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    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı

    Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında, Yunanistan tarafından itilen ve mahsur kalan 154 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 28.06.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:24
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    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor...

    Yapılan çalışmalar neticesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 24-25 Haziran tarihlerinde Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve mahsur kalan toplamda 154 kaçak göçmen tespit edildi.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

    DHA’nın haberine göre; kaçak göçmenler kıyıya çıkartıldı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalandı

    Ayrıca 2 şüpheli daha yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken Karaburun ilçesi açıklarında yakalandı.

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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