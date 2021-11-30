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    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 65 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 30.11.2021 - 09:26
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    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de, yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

    KAÇAK GÖÇMENLER KURTARILDI

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı.

    Menderes ilçesi Özdere açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen kurtarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

    Karaya çıkarılan 65 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı #4

    İzmir’de, Yunanistan tarafından itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı #5

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