İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı...
İkiz çocukları olan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, sokakta karşılaştığı arkadaşıyla sohbet etmeye başladı.
Anne arkadaşıyla sohbet ettiği esnada dalgınlıkla bebek arabasını bıraktı.
Yokuş aşağı kayan bebek arabasının içerisinde bulunan çocuk arabayla birlikte savruldu.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Kaldırıma çarparak duran arabanın içerisindeki bebek yola savrulurken, bebeğin kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
O anlar kamerada
Öte yandan meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüde, arabanın yokuş aşağı kaydığı, kaldırıma çarparak durduğu esnada bebeğin arabadan savrulduğu ve bir vatandaşın yardıma koştuğu anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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