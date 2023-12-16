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İzmir'de yürekler ağza geldi! Bebek arabası kaymaya başlayınca...

İzmir'de yürekler ağza geldi! Bebek arabası kaymaya başlayınca... İkiz çocukları olan anne, bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada bebek arabasını elinden bıraktı. Bir anlık dalgınlık sonucu annenin elinden çıkan bebek arabası, yokuş aşağı düştü.