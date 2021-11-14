Buca’da, tasması olmasına rağmen bir yere bağlı olmayan pitbull cinsi köpek, yürüyüş yapan Leo isimli köpeğe ve sahibine saldırdı.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak’ta, geçen cuma günü saat 17.00 sıralarında, DSİ'de şoför olarak çalışan Berat Karabacak (25), 1 yaşındaki 'Leo' adlı Japon Spitzi cinsi erkek köpeğini dolaştırmak için sokağa çıkardı.

Karabacak ve 'Leo' yol üzerindeki bir kahvehanenin önünden geçerken, kahvehanede oturan ve tasmalı olmasına rağmen herhangi bir yere bağlı bulunmayan pitbull cinsi köpek bir anda sokağa çıktı.

Pitbull, Karabacak ve 'Leo'ya saldırdı. Köpeğini kucağına alan Karabacak sağ kolundan yaralandı.

Ardından pitbull ağzıyla çekip aldığı 'Leo'yu gövdesinden yaraladı.

PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADI

Bir an ilgisi dağılan pitbull, 'Leo'yu bırakarak kaçtı. Sahibi Karabacak, köpeğinin peşinden koşup yakaladı.

İzmir’de, yürüyüşe çıkan köpeğe ve sahibine pitbull saldırdı ViDEO

KÖPEĞİ VE SAHİBİNİ BULAMADI

Kısa bir süre sonra olay yerine dönen Karabacak, köpeğine saldıran pitbull ve sahibini bulamadı.

Polis merkezine giden Karabacak, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, köpeğini ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.

“BU CİNSİN SERBESTÇE DOLAŞMASINI İSTEMİYORUM”

Karabacak, olay anına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Her gün olduğu gibi tuvalet ihtiyacı için sokağa çıkardım. Kahvehanenin önünden geçerken, pitbull birden dışarıya fırladı. Ben durumu o an fark ettim. Köpeğimi kucağıma aldım. Durdurmaya çalıştım, kolumu ısırdı. Kolumda iki diş izi var. Ardından kucağımdaki köpeğime saldırdı. Onu kucağımdan çekip aldı. Ardından boğuşma oldu. Pitbull bir an bırakınca, köpeğim kaçtı. Köpeğimin peşinden gittim. Bulup geri döndüğümde, ortada kimse yoktu. Polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Köpeğim ciddi bir şekilde yaralandı ve operasyon geçirdi. Psikolojisi de bozuldu. Veterinerde tedavi olmaya devam ediyor. Ben de köpek besliyorum. Bu cinsin serbestçe dolaşmasını istemiyorum.”