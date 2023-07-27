İzmir'de hareketli dakikalar yaşandı.
Dikili Belediyesi Zabıta ekipleri dün öğle saatlerinde denetime çıktı.
Burada denetlenen kafeteryaya, yürüyüş yoluna sandalye koyduğu gerekçesi ile uyarı yapıldı.
Esnafı yumrukla yere serdi
Sandalyeleri yoldan çeken esnaf daha sonra akşam saatlerinde zabıta müdürü B.D. ile karşılaştı.
İşletme sahibi S.G., zabıta müdürü B.D.'ye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren esnafın üzerine yürüyen zabıta müdürü B.D., aniden esnafın yüzüne yumruk attı.
O anlar kamerada
Meydana gelen olay ise, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde B.D.'nin işletme sahibinin üzerine yürümesi ve yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı.
Kick boksçu zabıta müdürü
Ayrıca yumruklu saldırıya maruz kalan esnafın ayağa kalkmakta zorluk çektiği ve sendelediği anlar yer aldı.
Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü B.D.'nin uzun yıllardır kick boks sporuyla uğraştığı öğrenildi.