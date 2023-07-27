İHA

İzmir'de hareketli dakikalar yaşandı.

Dikili Belediyesi ekipleri dün öğle saatlerinde denetime çıktı.

Burada denetlenen kafeteryaya, yürüyüş yoluna sandalye koyduğu gerekçesi ile uyarı yapıldı.

Esnafı yumrukla yere serdi

Sandalyeleri yoldan çeken daha sonra akşam saatlerinde zabıta müdürü B.D. ile karşılaştı.

İşletme sahibi S.G., zabıta müdürü B.D.'ye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren esnafın üzerine yürüyen zabıta müdürü B.D., aniden esnafın yüzüne yumruk attı.

O anlar kamerada

Meydana gelen olay ise, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde B.D.'nin işletme sahibinin üzerine yürümesi ve yüzüne yumruk attığı anlar yer aldı.

Kick boksçu zabıta müdürü

Ayrıca yumruklu saldırıya maruz kalan esnafın ayağa kalkmakta zorluk çektiği ve sendelediği anlar yer aldı.

Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü B.D.'nin uzun yıllardır kick boks sporuyla uğraştığı öğrenildi.