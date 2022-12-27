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    İzmir'de zehir tacirleri suçüstü yakalandı

    Urla ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zehir taciri suçüstü yakalandı.
    • 27.12.2022 - 04:47
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    İzmir'de zehir tacirleri suçüstü yakalandı

    Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    3 kişi suçüstü yakalandı

    Operasyonda 3 şüpheli; B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı.

    Uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

    İHA'nın aktardığına göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 gram metanfetamin, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

    Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir de zehir tacirleri suçüstü yakalandı #1


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