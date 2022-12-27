İzmir'de zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Urla ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zehir taciri suçüstü yakalandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

3 kişi suçüstü yakalandı

Operasyonda 3 şüpheli; B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

İHA'nın aktardığına göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 gram metanfetamin, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.