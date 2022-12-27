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İzmir'de zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Urla ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zehir taciri suçüstü yakalandı.
- 27.12.2022 - 04:47
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
3 kişi suçüstü yakalandı
Operasyonda 3 şüpheli; B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı.
Uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi
İHA'nın aktardığına göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 gram metanfetamin, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.