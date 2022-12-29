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    İzmir'de zeytin toplamak isterken düşüp öldü

    Buca'da zeytin toplamak için çıktığı ağaçta, üzerinde olduğu dalın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen Burhan Öztürk (62), hayatını kaybetti.
    • 29.12.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 16:22
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    İzmir'de zeytin toplamak isterken düşüp öldü

    İzmir Buca ilçesinde saat 13.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi 292/7 Sokak'ta emekli kasap, evli ve 2 çocuk babası Burhan Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait kanalının yanındaki ağaçta zeytin toplarken, üzerinde olduğu dal kırıldı.

    Öztürk, yaklaşık 5 metre yükseklikten kanala düştü.

    5 metrelik yükseklikten kanala düştü

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İHA'nın aktardığına göre yapılan inceleme sonrası Burhan Öztürk'ün cenazesi, morga kaldırıldı.

    İzmir'de zeytin toplamak isterken düşüp öldü VİDEO

    İzmir de zeytin toplamak isterken düşüp öldü #1

    İzmir de zeytin toplamak isterken düşüp öldü #2

    İzmir de zeytin toplamak isterken düşüp öldü #3


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