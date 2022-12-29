İzmir'de zeytin toplamak isterken düşüp öldü

Buca'da zeytin toplamak için çıktığı ağaçta, üzerinde olduğu dalın kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen Burhan Öztürk (62), hayatını kaybetti.

İzmir Buca ilçesinde saat 13.00 sıralarında, Yenigün Mahallesi 292/7 Sokak'ta emekli kasap, evli ve 2 çocuk babası Burhan Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait kanalının yanındaki ağaçta zeytin toplarken, üzerinde olduğu dal kırıldı.

Öztürk, yaklaşık 5 metre yükseklikten kanala düştü.

5 metrelik yükseklikten kanala düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İHA'nın aktardığına göre yapılan inceleme sonrası Burhan Öztürk'ün cenazesi, morga kaldırıldı.

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