İzmir’deki 3 yangında 25 hektar alan yandı Kemalpaşa, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde dün çıkan makilik ve orman yangınlarında yaklaşık 25 hektar alan küle döndü.

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DHA

Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor.

İzmir de yangınlardan etkilenen illerden biri.

İlk yangın saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı.

Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada çıkan yangın paniğe neden olurken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bu yangına müdahale sürerken saat 12.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesinden bir yangın ihbarı daha geldi.

3 yangın da söndürüldü

Ekipler bu bölgeye de havadan ve karadan çalışma başlattı. İlerleyen saatlerde Kemalpaşa’daki yangının ilerleyişi durduruldu ve hava araçları Güzelbahçe’ye kaydırıldı.

Ekiplerin her iki yangına müdahalesi sürerken, saat 13.15 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Urla Zeytinler mevkiinde bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Vatandaşlar yanan aracı söndürmek için yangın tüpü kullandı ancak başarılı olamadı. Alevler, otoyolun yanındaki ormana sıçradı.

O sırada Güzelbahçe’deki yangını söndürmek için çalışan hava araçlarının bir bölümü bu noktaya kaydırıldı. Kemalpaşa’daki yangın ise saat 13.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Otoyoldaki yangının büyümesi sebebiyle İzmir-Çeşme Otoyolunun bir bölümü tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldı. Saatler 16.00’yı gösterdiği sırada Güzelbahçe yangını kontrol altına alınınca ekipler, Urla’daki yangına yoğunlaştı ve saat 19.15 sıralarında kontrol altına alındı.

Toplam 25 hektar alan yandı

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları başlarken, ilk belirlemelere göre Kemalpaşa’da 0,9 hektar makilik, Güzelbahçe’de 1’i ziraat alanı olmak üzere 4 hektar bozuk orman, Urla’da ise çoğunluğu bozuk orman 20 hektarlık alan yangından etkilendi.

Alevlerin daha fazla yayılmamasında yangınlara hızlı müdahale etkili oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi Kemalpaşa yangınına 13, Güzelbahçe’de ise 14 dakikada yaptı.

Urla’daki yangına da bölgeye yakın olan hava araçları direkt müdahalede bulundu. Kemalpaşa ve Güzelbahçe’deki yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.