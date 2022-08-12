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    İzmir'deki 5 yaşındaki kızın eli havuz borusuna sıkıştı

    Çeşme'de havuz keyfi yapan 5 yaşındaki minik kızın eli boruya sıkıştı. Ekipler, havuz suyunun bir kısmını tahliye ederek minik kızı kurtardı.
    • 12.08.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:44
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    İzmir'deki 5 yaşındaki kızın eli havuz borusuna sıkıştı

    İzmir'in Çeşme ilçesinde havuza giren 5 yaşındkai Lidya Hızlı, korku dolu anlar yaşadı.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda minik kızın eli havuzun içindeki boruya sıkıştı.

    Havuz suyu kısmen tahliye edildi

    İhbar üzerine olay yerine gönderilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığında görevli paramedikler tarafından ilk muayenesi yapılan küçük kızın kurtarılması için havuzdaki suyun bir kısmını tahliye edildi.

    İzmir deki 5 yaşındaki kızın eli havuz borusuna sıkıştı #1

    Sıkıştığı yerden kurtuldu

    Ekipler, kırıcı kullanarak çocuğun bileğini sıkıştığı yerden çıkardı.

    İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışması sırasında çocuğun zarar görmemesi için yüzüne ve vücudunun farklı yerlerine yastıklar koyarak tedbir aldı.

    İzmir deki 5 yaşındaki kızın eli havuz borusuna sıkıştı #2

    İzmir deki 5 yaşındaki kızın eli havuz borusuna sıkıştı #3


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