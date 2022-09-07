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    İzmir'deki arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü

    İzmir’de iki bacanak arasında çıkan arazi tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti.
    • 07.09.2022 - 02:45
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    İzmir'deki arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü

    İzmir'de Aliağa ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkiinde, H.T. koyunları otlattığı sırada yanına gelen bacanağı Ali Balcı (44) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

    Av tüfeğiyle vurdu

    Çıkan arbedede H.T. yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı’ya ateş etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Arazi meselesi yüzünden hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Balcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Balcı’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan H.T.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İzmir deki arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü #1


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