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    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı

    Klazomenai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmasında iş makinesi kullanılmasının ortaya çıkması üzerine 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
    • 09.06.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 13:10
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    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı

    İzmir’in Urla ilçesindeki 4 bin 861 ada 1 parsel içerisinde bulunan Klazomenai Antik Kenti’nde, İzmir Arkeoloji Müzesi ekiplerince sondaj kazısı yapıldı.

    İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle yapılan kazılarda, mezar olduğu öne sürülen buluntulara rastlandı.

    İş makinesi kullanıldı

    Alanda yapılaşma talebi çıkmasıyla yapıldığı belirtilen kazılarda, yükü azaltmak ve çalışmalara destek olmak amacıyla iş makinesi kullanıldığı ortaya çıktı.

    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı #1

    Suç duyurusunda bulunuldu

    İş makinesi kullanımı Eski Panaztepe Kazı Başkanı olan Arkeolog Prof. Dr. Armağan Erkanal tarafından eleştirilirken, Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Başak Yasemin Kumaş da  konuya ilişkin kurul yetkililerinden oluşan toplam 16 kişiye yönelik Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı #2

    Karar bekleniyor

    DHA’ya konuşan Kumaş, “Bu olayda imza atan yetki sahipleri, bize göre Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesine göre aykırı hareket etmişlerdir. Konu bu saatten sonra Türkiye bağımsız savcılık makamına iletilmiştir. Karar neticesine göre müracaatımızı sürdürmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı #3

    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı #4

    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı #5

    İzmir’deki arkeolojik SİT alanında iş makinesiyle kazı yapıldı #6


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