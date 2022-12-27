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    İzmir'deki AVM'de korkunç ölüm: Merdiven boşluğundan düştü

    İş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinin 1'inci katındaki merdiven boşluğundan eksi 2'nci kata düşen mağaza müdürü, hayatını kaybetti.
    • 27.12.2022 - 16:14
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    İzmir'deki AVM'de korkunç ölüm: Merdiven boşluğundan düştü

    İzmir’in Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki tekstil ve ev eşyaları ürünleri satışı yapılan mağazanın müdürü Cemalifer Kızgınoğlu, dün saat 09.30'da dengesini kaybedip, 1'inci kattan merdiven boşluğundan eksi 2'nci kattaki otoparkta beton zemine düştü.

    İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekibinin kontrolünde, 48 yaşındaki Kızgınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kızgınoğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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