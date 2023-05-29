İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 38 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kapalı olan tünel, yapılan çalışmaların ardından trafiğe 5 saatte açıldı.

AA

İzmir’in Bornova ilçesinden Karşıyaka’ya doğru seyir halinde olan 35 TKD 58 plakalı tır, Bayraklı Tünelleri'ne girdi.

Bu sırada tır, aniden alev aldı.

Tünelin içerisini duman kaplarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

38 kişi hastaneye kaldırıldı

Oluşan duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.

Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 32 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinden 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

5 saatte açıldı

Ulaşıma kapatılan tüneller, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dumandan ekilenlerin Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın, güvenlik kamerasında

Açıklamada, yangına ilişkin soruşturmanın ise sürdürüldüğü kaydedildi.

Tırın tüneldeki görüntülerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Kamera kayıtlarında, hareket halindeki tırın kupa kısmından dumanların yükseldiği, sürücünün aracını tünelde sağa yanaştırıp durdurduğu, tırdan inip lastikleri ve motoru kontrol ettiği görülüyor.