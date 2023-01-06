Petrol
79.08
0.50%
Euro
19.72
-0.22%
Dolar
18.762
-0.01%
Altın
1.108
0.22%
Borsa
5254
0.00%
Bitcoin
318.667
-0.07%
BTXN Coin
7.26
0.97%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    İzmir'deki boya fabrikası patlamasında 5 işçi yaralandı

    Nitroselüloz boşaltımı sırasında yaşanan patlamada yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı.
    • 06.01.2023 - 14:03
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki boya fabrikası patlamasında 5 işçi yaralandı

    İzmir'in Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında panik anları yaşandı.

    Nitroselüloz boşaltımı esnasında patlama meydana geldi.

    Patlamada işçilerden B.Ö., A.A., Ö.L., H.A. ve G.R. yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralı işçilerden B.Ö., A.A. ve Ö.L. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, H.A. ve G.R. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İzmir deki boya fabrikası patlamasında 5 işçi yaralandı #1

    İzmir deki boya fabrikası patlamasında 5 işçi yaralandı #2


    Bilecik'te Emizade Teyze'den yürekleri ısıtan davranış
    3. Sayfa

    Bilecik'te Emizade Teyze'den yürekleri ısıtan davranış

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Kadıköy'de genç kurye trafik kazasında yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Kadıköy'de genç kurye trafik kazasında yaşamını yitirdi

    Görüş Bildir