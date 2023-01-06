İzmir'deki boya fabrikası patlamasında 5 işçi yaralandı

Nitroselüloz boşaltımı sırasında yaşanan patlamada yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında panik anları yaşandı.

Nitroselüloz boşaltımı esnasında patlama meydana geldi.

Patlamada işçilerden B.Ö., A.A., Ö.L., H.A. ve G.R. yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı işçilerden B.Ö., A.A. ve Ö.L. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, H.A. ve G.R. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.