İzmir’deki camilerde bayram temizliği Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethaneler, temizlik ekipleri tarafından minberinden avizesine kadar baştan sona temizliyor.

ANKA

Kurban Bayramı yaklaşıyor....

İzmir'de vatandaşların temiz ve sağlıklı bir şekilde ibadet edebilmelerini sağlamak için camilerde detaylı temizlik çalışması başladı.

Bu kapsamda temizlik ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi faaliyetlerini hızlandırdı. Son olarak Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan Hisar Camii’nde temizlik yapıldı.

A’dan Z’ye temizlik

Ekipler, tarihi caminin ahşap aksamlarını özel deterjanlarla teker teker sildi. Caminin avizeleri dezenfektanlarla yıkandı, silinerek temizlendi. Halıların tamamı süpürüldü ve yıkandı.

Caminin minberinden mihrabına, camlarından duvarlarına kadar köşe bucak temizliği tamamlandı. Ekipler, belirlenen periyotlarla İzmir genelindeki ibadethanelerin temizliğini yapmaya devam edecek.