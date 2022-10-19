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    İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf etti

    İzmir'in Torbalı ilçesinde 25 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin olayın aranan şüphelisi, polise gidip suçunu itiraf ederek teslim oldu.
    • 19.10.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 15:19
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    İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf etti

    İzmir'de 15 Ekim gecesi ilçeye bağlı Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde C.D. (50) ile Hacı Akkoyun (26) arasında, alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

    Bu esnada Akkoyun, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Akkoyun, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Akkoyun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polise teslim oldu

    Öte yandan olayla ilgili C.D.'nin oğlu olduğu öne sürülen Ş.D. (28), polise giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.

    Şüpheli, cinayeti alacak verecek konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı işlediğini söylerken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. tutuklandı.

    İHA'nın aktardığına göre Ş.D.'nin babası C.D.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

    İzmir deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf etti #1


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