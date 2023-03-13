İzmir'deki damat dehşetinde başından vurulan kayınvalide hayatını kaybetti İzmir Karabağlar'da damadı tarafından tabancayla başından vurulan kayınvalide hastanede yaşamını yitirdi, aynı şahsın yaraladığı dini nikahlı eşi ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. Olayın ardından kaçan zanlı bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde önceki gün dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana gelen olayda Davut Y. dini nikahlı oldukları öne sürülen Seher G.'nin (31) annesinin evine gitti.

Burada dini nikahlı eşi Seher G. ve kayınvalidesi Aysel Genç (62) ile tartışmaya başlayan Davut Y. yanındaki tabancayla her ikisine de ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne yaşamını yitirdi

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu, durumu ağır olduğu belirlenen Aysel Genç ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karın bölgesinden yaralanan Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve başından vurulduğu öğrenilen Aysel Genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Seher G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Teslim oldu

Öte yandan olay yerinden araca binerek kaçan Davut Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.