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    İzmir'deki evsiz, iş hanında çıkan yangında öldü

    Bir iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, evsiz olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Azmi Akça, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:27
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    İzmir'deki evsiz, iş hanında çıkan yangında öldü

    Gece saatlerinde İzmir'in Konak ilçesindeki İkiçeşmelik Mahallesi 920 Sokak'taki Piyaleoğlu İş Hanı'nda bulunan boş bir dükkanda yangın çıktı.

    Sabah saatlerinde iş hanına gelen esnaf, dükkandaki dumanları fark edince durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen dükkanda soğutma çalışması yaptı.

    EVSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Yangında, havanın soğuk olması nedeniyle geçici süreliğine handaki bir dükkanda kalan ve evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    YAVRU KEDİLER DE CAN VERDİ

    Akça'nın cesedi, otopsi ve kimlik tespit işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ​Bu arada dükkanda bulunan 2 yavru kedi de yangında öldü, anneleri ise kurtarıldı.

    İzmir deki evsiz, iş hanında çıkan yangında öldü #1

    İzmir deki evsiz, iş hanında çıkan yangında öldü #2

    İzmir deki evsiz, iş hanında çıkan yangında öldü #3

    İzmir deki evsiz, iş hanında çıkan yangında öldü #4

    İzmir deki evsiz, iş hanında çıkan yangında öldü #5


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