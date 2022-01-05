İzmir'deki genci otomobilde öldüren şahıslar tutuklandı

20 yaşındaki bir gencin otomobilde başından silahla öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak'ta, iki kişinin otomobili bırakarak kaçtığını görenler durumu ihbar etmişti.

OTOMOBİL İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Polis, otomobilin arka koltuğunda yüzü bezle kapatılmış ve tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulmuştu.

Otomobilde pompalı tüfek de bulunurken cesedin, 20 yaşındaki İbrahim Kırık'a ait olduğu tespit edilmişti.

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ŞÜPHELİ 2 KİŞİ KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Kırık'ın ölü bulunduğu otomobilden inerek kaçan iki kişinin bir eve girdiğini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin soruşturmasını genişletti.

YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında bir eve baskın düzenleyen polis, otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen A.E. ile yanındaki O.F.'yi yakaladı.

İNTİKAM MESELESİ NEDENİYLE ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler ifadelerinde, arkadaşları İbrahim Kırık'ın olaydan bir gün önce, aynı mahallede ikamet eden Y.K. (26) ile kavga ettiğini ve intikam almak için ertesi gün otomobille Y.K.'nin evinin önüne gidip, araçlarından inmeden silahla ateş açtıklarını söyledi.

Evden kendilerine silahla karşılık verildiğini ve Kırık'ın vurulduğunu iddia eden şüpheliler, olay yerinden kaçtıklarını, arkadaşlarının öldüğünü anlayınca da otomobili terk ettiklerini anlattı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Y.K. ve M.B.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi. Tabancalar, Kriminal Polis Laboratuvarında incelenmeye alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve M.B. tutuklandı.