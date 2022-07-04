Travma bölümündeki yakınlarının yanına girmek isteyen 3 kişi, içeriye alınmadı. Hastanede arbede yaratarak görevlileri darbeden şahısların üzerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, hasta yakını krizi yaşandı.

Acil servisin travma bölümünde yatmakta olan hastanın yakınları, içeriye girmek istedi.

Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından, hasta yakını olan 3 kişiye 'İçeriye yalnızca bir kişi girebilir' denildi.

Güvenlik görevlilerine saldırdılar

İkazlara aldırış etmeyerek giriş yapmak isteyen şahıslardan baba M.A. ile oğlu Y.A., kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.

İzmir'deki hastanede kriz çıkartan 2 şahsın üzerinde satır bulundu ViDEO

Olay hastane dışına taşındı

Çok sayıda güvenlik personelinin müdahale etmekte güçlük çektiği olayda, koridorda yaşanan arbedenin ardından bir ara hastanenin dışına çıkarılan baba-oğul, burada da personellere saldırmaya devam etti.

Olaya müdahale eden hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla tekrar hastane içerisine alınan şüpheliler, burada da saldırganlıklarını sürdürdü.

Saldırganların üstünden bıçak ve satır çıktı

Hastanede bulunan hastalara ve yakınlarına aldırış etmeyen saldırganlar, güçlükle kontrol altına alınarak ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay sonrası 1’i kadın 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı.

Sağlık çalışanları zarar görmedi

İHA'nın aktarımına göre, baba M.A. ve oğlu Y.A., ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.