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    İzmir'deki hint maymunu minik kızın elini ısırdı

    Menderes ilçesindeki akaryakıt istasyonunda beslenen hint maymunu dehşet saçtı. 2 yaşındaki küçük kızın elini ısıran maymun hayvanat bahçesine teslim edilirken sahibine para cezası verildi.
    • 19.08.2022 - 15:00
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    İzmir'deki hint maymunu minik kızın elini ısırdı

    İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan olay duyanları şoke etti.

    Akaryakıt istasyonunda Y.K isimli şahsın beslediği maymun minik kıza saldırdı.

    Maymun, minik kızın elini ısırdı

    Saat 11.00 sularında yaşanan olayda, Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.

    Elinden yaralanan küçük çocuk tedavi için hastaneye götürülürken, ihbar üzerine adrese jandarmanın yanı sıra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

    Ekipler tarafından yakalanan maymun, Sasalı Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.

    İzmir deki hint maymunu minik kızın elini ısırdı #1

    Sahibine 11 bin TL ceza

    4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesi uyarınca ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanların beslenmesi maddesini ihlalden Y.K.’ye 11 bin 838 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir deki hint maymunu minik kızın elini ısırdı #2


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