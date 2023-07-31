İHA
İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer Hipodromu'nda atlarını muayene ettirmek isteyen at sahipleri arasında sıra kavgası yaşandı.
Meydan muharebesini aratmayan kavgada şahıslar ellerine aldıkları küreklerle birbirlerine saldırdı.
İhbar üzerine hipodroma çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
6 kişi yaralandı
Polis ekipleri kalabalık grubu sakinleştirerek olayın daha da büyümesini engellerken yaşananlar sebebiyle 6 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri yapılırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
At sahiplerinden oluşan kalabalık grubun ellerinde küreklerle yaptıkları kavga ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.