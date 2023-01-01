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- İzmir'deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi
İzmir'deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi
- 01.01.2023 - 15:11
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında, dehşet dolu anlar yaşandı.
İnşaattaki kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi.
Vinçten kopan parçalar, şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü.
6 işçi kurtarılamadı
Kaza etkisi ile işçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cenazeler teslim edildi
Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 işçinin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim alındı.
Aslan Akkaya ile Ali Şükrü Duru'nun cenazeleri İstanbul'a, Baykal Gündüz'ün cenazesi Ankara'ya, Yıldırım Sarı'nın cenazesi Bitlis'e, Ümit Kara'nın ise Çorum'a gönderildi.
Fesih Çiftçi'nin cenazesi bugün defin işlemleri için memleketi Iğdır'a uğurlandı.