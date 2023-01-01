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İzmir'deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi

İzmir'deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi

Otel inşaatında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçiden biri olan Fesih Çiftçi'nin cenazesi de memleketi Iğdır'a uğurlandı.