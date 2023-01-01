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    İzmir'deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi

    Otel inşaatında devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerlerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçiden biri olan Fesih Çiftçi'nin cenazesi de memleketi Iğdır'a uğurlandı.
    • 01.01.2023 - 15:11
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    İzmir'deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi

    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında, dehşet dolu anlar yaşandı.

    İnşaattaki kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi.

    Vinçten kopan parçalar, şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü.

    6 işçi kurtarılamadı

    Kaza etkisi ile işçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti.

    İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Cenazeler teslim edildi

    Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 işçinin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim alındı.

    Aslan Akkaya ile Ali Şükrü Duru'nun cenazeleri İstanbul'a, Baykal Gündüz'ün cenazesi Ankara'ya, Yıldırım Sarı'nın cenazesi Bitlis'e, Ümit Kara'nın ise Çorum'a gönderildi.

    Fesih Çiftçi'nin cenazesi bugün defin işlemleri için memleketi Iğdır'a uğurlandı.

    İzmir deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi #1

    İzmir deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi #2

    İzmir deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi #3

    İzmir deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi #4

    İzmir deki inşaat faciasında can veren son işçi memleketine gönderildi #5


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