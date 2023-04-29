İzmir'deki kadın cinayetinin sebebi belli oldu 39 yaşındaki kadın, çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. Cinayetin sebebi de belli oldu. Buna göre katil kocanın, talihsiz kadını pay vermemek adına sattığı evi boşaltmadığı için katlettiği belirlendi.

DHA

İzmir’de bir kadın, dün çocuğunun gözleri önünde katledildi.

Korkunç cinayetin, bir o kadar dehşete düşüren detayları ortaya çıktı.

Saat 08.00 sıralarında Konak’ın Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte çıkan 39 yaşındaki Recibe Koluman’ın peşine, boşanma aşamasında olduğu 50 yaşındaki eşi Kutbettin Koluman takıldı.

Çocuğunun gözleri önünde vurdu

Koluman, bir süre sonra belinden çıkardığı tabancayla Recibe Koluman'ı başından vurdu.

Koluman, öldüğünden emin olmak için yaklaşıp, 2 el daha eşinin başına ateş etti.

Katil koca kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Katil, teslim oldu

Sağlık ekibi, Recibe Koluman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Recibe Koluman'ın cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Kutbettin Koluman ise olaydan bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Pay vermek istemedi, evin duvarına "X" işaretini kazıdı

2007 yılında evlenen çiftin, bu evlilikten 4, 9, 13 ve 15 yaşlarında 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Recibe Koluman'ın, şiddet uyguladığı iddiasıyla eşine boşanmak istediğini söyleyince, Kutbettin Koluman'ın ona pay vermemek için birlikte yaşadıkları evi 25 Ağustos 2022'de akrabasına sattığı, eşiyle çocuklarını öldürmekle tehdit edip, evin duvarına ise 'X' işaretini kazıdığı belirlendi.

Uzaklaştırma kararı vardı

Recibe Koluman'ın, 27 Kasım 2022'de açtığı boşanma davası açmasının ardından tehditlerini sürdüren Kutbettin Koluman hakkında, uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Kutbettin Koluman'ın dava sürecinde de çocuklarıyla birlikte, sattığı evde yaşamaya devam eden Recibe'yi evi boşaltmadığı için öldürdüğü belirtildi.

Bir fırında çalıştığı öğrenilen Koluman'ın, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Savur ilçesi Üçerli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.