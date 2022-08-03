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    İzmir’deki kazada can pazarı: 1 ölü, 8 yaralı

    İzmir’in Tire ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı ve can pazarının yaşandığı feci kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
    • 03.08.2022 - 18:18
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 18:27
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    İzmir’deki kazada can pazarı: 1 ölü, 8 yaralı

    İzmir'de Tire-Belevi yolunun 3. kilometresinde Yuvalı Kavşağı yakınlarında Feride Ö. yönetimindeki 35 ADH 861 plakalı hafif ticari araç, Tire’den Belevi istikametine seyir halindeydi.

    Karşı yönden gelen Ali Y. yönetimindeki 35 TIC 87 plakalı hafif ticari araç ise iddiaya göre hatalı sollama yaparak karşı şeride geçti.

    Kafa kafaya çarpıştılar

    İki araç, daha sonra büyük bir hızla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu karayolu adeta savaş alanına döndü, kazada adeta can pazarı yaşandı.

    Feci kazada, aynı araçta bulunan Feride Ö., Engin Ö., Sezer K., İbrahim K. ve diğer araçtaki sürücü Ali Y., Mediha Yiğit, Havva Y., Gülsüm Ş. ve Belinay Y. yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekibi sevk edildi. Tire’deki ambulansların yanı sıra Selçuk ve Bayındır’dan da ambulans ekipleri bölgeye geldi.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 66 yaşındaki Mediha Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feride Ö.’nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Kaza sonrası Tire-Belevi yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yolda çift yönlü olarak uzun araç kuyrukları oluşurken, yaralıların ambulanslarla nakledilmesinin ardından jandarma yolu kontrollü olarak trafiğe açtı.

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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