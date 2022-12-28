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    İzmir'deki kıskançlık cinayetinin zanlısı tutuklandı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde sevgilisi Tuğba Kul'u kıskançlık nedeniyle sokak ortasında tabanca ile vurarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 28.12.2022 - 17:10
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    İzmir'deki kıskançlık cinayetinin zanlısı tutuklandı

    İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 7002 sokakta kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada Caner G., kız arkadaşı Tuğba Kul'a (22), tabanca ile ateş açtı.

    Kul, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

    Kaçan Caner G. de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa süre sonra Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

    Olayda hayatını kaybeden Tuğba Kul ise Manisa’nın Salihli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

    Tutuklandı

    Öte yandan polis ekipleri tarafından yakalanan Caner G.'nin, Tuğba Kul'u kıskandığı için çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, Kul'un bu teklifi reddetmesi üzerine çıkan kavgada tabanca ile vurup cinayeti gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir deki kıskançlık cinayetinin zanlısı tutuklandı #1

    İzmir deki kıskançlık cinayetinin zanlısı tutuklandı #2

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