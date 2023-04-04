İzmir'deki komşu cinayetinde sanık kendini savundu: Üzerime atladı, tabancam ateş aldı İzmir'in Buca ilçesinde, komşusu Adem Ateş'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kemal Yıldız, hakim karşısına çıktı.

DHA

İzmir'de geçtiğimiz sene yaşanılan olayın duruşmasına devam edildi..

Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 249/1 Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş (38) ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız arasında, 4 Ocak 2022 tarihinde çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı.

Birbirlerinden şikayetçi olan iki taraf daha sonra evlerine döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız'ı dışarı çağırdı.

Tabancayla vurarak öldürdü

Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Ateş, kurtarılamadı.

Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71), tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekrar dava açıldı

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Kemal Yıldız hakkında 'kasten öldürme' Kazım Yıldız hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Kemal Yıldız, öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları katıldı.

"Üzerime atlayınca tabancam ateş aldı, katil değilim"

Sanık Kemal Yıldız, Ateş'i öldürme niyetinin olmadığını ve babasının da kendisini azmettirmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Babama iftira atıldı. Babam bana bir şey söylemedi. Olay anında, uzaklaşmak için aracıma gidiyordum. Elim tetikte değildi. Adem Ateş üzerime atladı. O sırada tabancam ateş aldı. Kötü niyetim olsa evde 100 mermim vardı. Katil değilim.

Duruşma ertelendi

Duruşmada mütalaasını veren savcı, bir süre önce hayatını kaybeden Kazım Yıldız hakkında davanın düşürülmesini, Kemal Yıldız hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.