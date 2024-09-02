İzmir'deki korkunç cinayetin kamera görüntüsü ortaya çıktı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma yüzünden meydana geldiği ileri sürülen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

İzmir'de 31 Ağustos akşamı ilçede bulunan Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile birlikte parkta bulunan Furkan Can Soyata (19) arasında 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanındaki bıçakla Soyata'yı yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMAN KURTARILAMAMIŞTI

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken durumu kritik olan Furkan Can Soyata, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan meydana gelen olay, parktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Görüntüde S.K.'nin bankta oturan 3 kişinin yanına geldiği, daha sonra aralarındaki tartışmanın kavgaya döndüğü ve Soyata'nın, S.K. tarafından bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.

S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)