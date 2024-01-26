İzmir'deki motosiklet hırsızları güvenlik kameraları sayesinde yakalandı Bornova ilçesinde, 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet hırsızlığı vakası yaşandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta Bornova ilçesinden 2 ayrı motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin S.Y., E.K., S.G., ve M.A.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan motosikletler de bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)