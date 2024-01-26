İzmir'deki motosiklet hırsızları güvenlik kameraları sayesinde yakalandı

DHA
İzmir'in Bornova ilçesinde motosiklet hırsızlığı vakası yaşandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta Bornova ilçesinden 2 ayrı motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliler gözaltına alındı
Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin S.Y., E.K., S.G., ve M.A.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan motosikletler de bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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