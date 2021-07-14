İzmir'deki orman ve makilik yangını, 1 saatte söndü

Makilik ile ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, 2 hektar alan zarar gördü.

İzmir Foça'daki Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki makilik ve ormanlık alanda, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz ile sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

kiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

2 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, 2 hektar alan zarar gördü.





