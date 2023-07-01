İzmir'deki sazlık alanda yangın çıktı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İzmir’de iki gündür sazlık ve ormanlık alanlar yanıyor…

Bugün de Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.

Orman ekipleri bölgede

Dumanların yükseldiğini görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yaptığı çalışma sonucu alevler, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Denize neredeyse sıfır ve yerleşim yerlerine yakınlığı ile dikkat çeken bölgede çıkan yangının nedeni ise bilinmiyor.