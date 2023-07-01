AA

İzmir’de iki gündür sazlık ve ormanlık alanlar yanıyor…

Bugün de Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıktı.

Orman ekipleri bölgede

Dumanların yükseldiğini görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İzmir'deki sazlık alanda yangın çıktı

Kontrol altına alındı

Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yaptığı çalışma sonucu alevler, kontrol altına alındı.

İzmir'deki sazlık alanda yangın çıktı

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'deki sazlık alanda yangın çıktı

Denize neredeyse sıfır ve yerleşim yerlerine yakınlığı ile dikkat çeken bölgede çıkan yangının nedeni ise bilinmiyor.