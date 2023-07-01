İzmir'deki sazlık alanda yangın çıktı

AA
İzmir’de iki gündür sazlık ve ormanlık alanlar yanıyor…
Bugün de Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda yangın çıktı.
Orman ekipleri bölgede
Dumanların yükseldiğini görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Kontrol altına alındı
Ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yaptığı çalışma sonucu alevler, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Denize neredeyse sıfır ve yerleşim yerlerine yakınlığı ile dikkat çeken bölgede çıkan yangının nedeni ise bilinmiyor.