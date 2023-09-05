İzmir'deki silahlı saldırı anı kamerada Karşıyaka ilçesinde husumetlisine kurşun yağdıran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı kameraya yansıdı.

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İHA

İzmir'de silahlı saldırı olayı yaşandı.

Karşıyaka ilçesindeki cadde üzerinde kıraathane işlettiği öğrenilen Y.A., husumetlisi olduğu öne sürülen K.G.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunu sıkıp kaçtı

Başından vurulan Y.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, tedavi altına alındı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Y.A.’yı çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının burada ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.