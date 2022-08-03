İzmir'deki silahlı saldırı cinayetinde 1 tutuklama

İzmir Ödemiş'te dört çocuk babası 30 yaşındaki şahsın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dört çocuk babası Özcan Topal (30), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, saldırıda yaralanan Topal, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eniştesi tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Topal’ın eniştesi H.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.