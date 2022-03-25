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    İzmir'deki su parkında can veren çocuk için işletmeciye tazminat davası

    2013 yılında su parkında hareketsiz bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğu için, 3 yıl 4 ay hapis yatan işletmeciye 508 bin lira tazminat davası açıldı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 11:59
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    İzmir'deki su parkında can veren çocuk için işletmeciye tazminat davası

    İzmir Balçova'da 9 yıl önce yaşanan olayda, 7 yaşındaki Kardelen Yavaş, ailesiyle gittiği su parkında, yetişkinlerin kullandığı ve derinliği 120 santimetre olan havuzda hareketsiz bulundu.

    Kardelen, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

    Üvey baba Hüseyin Fidan ve anne Ebru Fidan'ın şikayeti üzerine işletme müdürü Mesut Durgun hakkında; havuzun etrafında girmeyi önleyecek fiziki engellerin olmaması, uyarı levhaları bulunmaması, yeterli denetim ve gözetimin yapılması nedeniyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan İzmir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    İŞLETME MÜDÜRÜNE 3 YIL 4 AY HAPİS

    Mahkeme heyeti, 5 Kasım 2015 tarihinde kararını verdi. Mesut Durgun, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da cezayı onadı.

    Yavaş çifti, avukatları aracılığıyla 2016'da İzmir 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkemenin talebi üzerine bilirkişi tarafından 'destekten yoksun kalma tazminatı' hesaplanıp, rapor hazırlandı.

    İzmir deki su parkında can veren çocuk için işletmeciye tazminat davası #1

    508 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEMİ

    Bilirkişi raporunda, Yavaş'ın öldüğünde 7 yaşında olduğuna, yaşı itibarıyla ileride göreceği eğitimin ve elde edebileceği kazancın bilinebilmesinin mümkün olmadığına bu nedenle de genel kurala uygun olarak 18 yaşını tamamlayacağı tarihten itibaren anne ve babasına destek olacağına dikkat çekildi.

    Raporda, net asgari ücret esas alınarak anne Ebru Fidan için 346 bin lira, baba Hüseyin Fidan için ise 162 bin lira maddi tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

    Rapor, dava dosyasına girdi. Bir çocukları daha bulunan Fidan çiftinin avukatları, aile bireyleri için ayrı ayrı toplam 400 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

    İzmir deki su parkında can veren çocuk için işletmeciye tazminat davası #2

    İzmir deki su parkında can veren çocuk için işletmeciye tazminat davası #3

    İzmir deki su parkında can veren çocuk için işletmeciye tazminat davası #4


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