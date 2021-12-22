- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'deki suç makineleri yakalandı
İzmir'deki suç makineleri yakalandı
- İHA
- 22.12.2021 - 09:26
- Güncelleme : 22.12.2021 - 09:36
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli belirlendi.
4 İLÇEDE AYRI OPERASYON:4 GÖZALTI
20 - 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında 20 yıl, 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Seferihisar Bengiler Mahallesi'nde, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.Ö., Kınık Yayakent Mahallesi'nde, 'Hırsızlık' suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., Menderes ilçesi Gölova Mahallesi'nde, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ise Dikili ilçesinde yakalandı.
İzmir'deki suç makineleri yakalandı ViDEO
TUTUKLANDILAR
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyelere sevk edilirken, yakalanan 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.