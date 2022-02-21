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    İzmir’deki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

    Dere kenarında aracının bagajında boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan taksi şoförünün katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 08:42
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    İzmir’deki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Cuma günü öğle saatlerinde 10 T 3902 plakalı taksisine binen bir müşterisiyle yola çıkan 55 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Atilla Bahçeci’den haber alınamadı.

    Bunun üzerine ailesi ile meslektaşları, durumu polise bildirdi.

    İhbarın ardından polis ve jandarma ekipleri, taksicinin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

    BAGAJINDA BOĞAZI KESİLMİŞ ŞEKİLDE BULUNDU

    Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler, Bahçeci’nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir’in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkisinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Bu bölgede araştırma yapan ekipler, taksi şoförünün cansız bedenini aracının bagajında boğazı kesilmiş şekilde buldu.

    İzmir’deki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı #1

    KATİL ZANLISI TESPİT EDİLDİ

    Katil zanlısının bulunması için bölgede alarma geçen ekipler, zanlının Ferdi Yeğin (26) olduğunu tespit etti.

    Araştırma üzerine şahsın Edremit’te olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

    İzmir’deki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı #2

    TUTUKLANDI

    Şüpheli Akçay Mahallesi’nde bulunan oto yıkamacıda yakalandı.

    Dikili jandarmasına teslim edilen Yeğin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir’deki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı #3


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