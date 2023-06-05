İzmir'deki tartışmada öldürülen gencin yol verme meselesine kurban gittiği öğrenildi Çıkan kavgada ağır yaralanan 2 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı iddia edildi.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan M.Ö. ile Sebahattin Sonsuz (23) ve A.S., tartışmaya başladı.

Aralarındaki gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada M.Ö., Sebahattin Sonsuz ve A.S.’yi vurarak yaraladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların yardımı ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı.

Meydana gelen kavgada silahla başından vurulduğu öğrenilen Sebahattin Sonsuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan A.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın sebebi yol verme kavgası

Öte yandan olayın sebebinin ise gece saatlerinde sokakta yaşanan yol verme kavgasından kaynaklandığı öne sürüldü.

İddiaya göre iki grubun yol verme tartışması sonucunda M.Ö isimli şahıs, karşı tarafın aracının arka camını kırdı.

Bu olay iki tarafın sözlü yumruklu tartışmasına yol açtı. Bu tartışmadan iki saat kadar sonra saat 02.00 sıralarında tekrar karşılaşan gruba, M.Ö tüfek ile ateş açtı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi

Olayda hayatını kaybeden Sebahattin Sonsuz'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sonsuz'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ve yaralama şüphelisi M.Ö.'yü yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.