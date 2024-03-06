İzmir'deki trafik kavgasında silahlar konuştu Çiğli'de trafikte tartışma yaşayan iki grup, çiçekçinin önünde birbirine girerken, çıkan arbede de silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

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İHA

İzmir'in Çiğli ilçesinde Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi'nde, trafikte seyir halinde olan İ.Ö. ile başka bir araçta bulunan A.K. ve E.S.K. arasında çiçekçi dükkanı önünde laf dalaşı çıktı.

Gerginliğin artması sonucu iki grup araçlarını durdurup, bir çiçekçinin önünde tartışmaya başladı.

Bu esnada çiçekçi dükkanı sahipleri B.Ö. (52) ve oğulları T.Ö. (33) ile A.Ö. (23) de kavgaya dahil oldu.

Dükkandaki silahla ateş etti

Çiçekçinin oğlu A.Ö., iş yerinde bulunan tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti.

Saldırganın daha sonra tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyüyen kavga polis ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, olayla ilgili İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Meydana gelen kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, kalabalık grubun kavga ettiği, polisin grupları zorlukla ayırmak istediği anlar yer aldı.

Hayati tehlikesi var

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tabancayla bacaklarından vurulduğu belirlenen yaralılar A.K. ve E.S.K., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 20 yaşındaki E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Polis çalışma başlattı

Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ö.'yü yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatırken, diğer şüpheliler İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö.'nün adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)