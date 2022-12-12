Petrol
78.04
2.55%
Euro
19.6571
0.11%
Dolar
18.6488
0.04%
Altın
1.07
-0.55%
Borsa
5193
3.76%
Bitcoin
321.348
-1.13%
BTXN Coin
5.02
-0.39%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İzmir'deki vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı

    İzmir'in Dikili ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan ve başından vurulup yakılarak öldürülmüş halde bulunan gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
    • 12.12.2022 - 18:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı

    9 Aralık sabahı İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmetcan Zeybek (27), 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti.

    Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi.

    Başından vurulmuş ve yakılmış halde bulundu

    Bölgeye giden jandarma ekipleri, Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İzmir deki vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı #1


    DEPREM Mİ OLDU? 12 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
    Gündem

    DEPREM Mİ OLDU? 12 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Eski eşi tanıdık çıktı! Kaan Yıldırım'ın bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu isim...
    Medya

    Eski eşi tanıdık çıktı! Kaan Yıldırım'ın bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu isim...

    Görüş Bildir