İzmir'deki vahşi cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Dikili ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan ve başından vurulup yakılarak öldürülmüş halde bulunan gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

9 Aralık sabahı İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 Aralık tarihinden beri haber alınamayan ve Salihleraltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmetcan Zeybek (27), 6 Aralık'ta yapılan kayıp ihbarının ardından her yerde aranmaya başlandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Zeybek'in son olarak arkadaşı B.K. (31) ile birlikte vakit geçirdiğini tespit etti.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan B.K., Ahmetcan Zeybek'in intihar ettiğini ve cesedinin Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda bulunduğunu söyledi.

Başından vurulmuş ve yakılmış halde bulundu

Bölgeye giden jandarma ekipleri, Zeybek'in başından vurulmuş ve yakılmış haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, B.K. gözaltına alındı.

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.