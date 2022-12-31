Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.200
0.37%
BTXN Coin
5.98
2.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    İzmir'deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı

    İzmir Bornova'da bir kule inşaatında 6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 31.12.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 22:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı

    Dün İzmir'de 32 katlı bir rezidans inşaatında facia yaşandı..

    Bornova'nın Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

    4 kişi tutuklandı

    AA'nın haberine göre, konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan projenin müteahhidi E.Y, şantiye şefi M.F.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A ile İstanbul'da yakalanarak İzmir'e getirilen vinç firması sahibi İ.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 şüphelinin hakimlikçe tutuklandığını bildirdi.

    İzmir'de kule vinç devrildi VİDEO ARŞİV

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #1

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #2

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #3

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #4

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #5

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #6

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #7

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #8

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #9

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #10

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #11

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #12

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #13

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #14

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #15

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #16

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #17

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #18

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #19

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #20

    İzmir deki vinç kazasında 4 kişi tutuklandı #21


    Sakın ağzınıza sürmeyin! Zararlarını duyan şaşıp kalıyor... Evinizde varsa hemen çöpe atın!
    Sağlık

    Sakın ağzınıza sürmeyin! Zararlarını duyan şaşıp kalıyor... Evinizde varsa hemen çöpe atın!

    Kara yolları son durum
    Yaşam

    Kara yolları son durum

    EPDK Başkanı Yılmaz'dan CHP'nin 'İGDAŞ' iddiasına yanıt
    İç Haber

    EPDK Başkanı Yılmaz'dan CHP'nin 'İGDAŞ' iddiasına yanıt

    Görüş Bildir