İzmir'deki vize dolandırıcılığında 25 tutuklama gerçekleşti İzmir'de yapılanan, depremzedeler ile öğrencileri hedef alan vize dolandırıcılardan 75 şüpheli gözaltına alınmıştı. Vize dolandırıcılarının 25'i tutuklandı.

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DHA

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yurt dışı için vize almak isteyenleri sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandırdıkları anlaşılmıştı.

Şüphelilerin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıkları tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirinin aklanması ve önlenmesi" suçlarına karıştıkları tespit edilen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti.

2 bin 12 kişi şikayetçi oldu

Ekipler, 21 Temmuz'da gerçekleşen operasyonla İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 75 şüpheli, gözaltına alındı.

Sahte internet siteleriyle vize almak isteyenleri dolandırdılar

Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri dolandırdıkları belirlendi.

Sahte sitelerine arama motorlarında üst sıralara taşıdılar

Şüphelilerin, inandırıcılıklarını artırmak için oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıkları tespit edildi.

Parayı alıp, "yoğunluk var" diyerek 1-2 ay sonraya süre verdiler

Ayrıca şüphelilerin, İBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, "yoğunluk var" diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Paralar, paravan 25 şirkete aktarıldı

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerin boş olduğu, yatırılan paraların paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi.

Dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmı döviz veya altına çevrildi

Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip, ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı. Dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının döviz veya altına çevrildiği, bir kısmını 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alındığı tespit edildi.

Paranın izini kaybettirmeye çalıştılar

Şüphelilerin bu yöntemi, paranın izinin kaybettirmek için yaptıkları bildirildi.

Paralarla lüks tatil yaptılar

Ayrıca şüphelilerin, bu haksız kazançla turistlik bölgelerde lüks içinde tatil yaptıklarının belirlendiği de kaydedildi.

75 şüpheliden 25'i tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 25'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 50'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.