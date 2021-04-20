İzmir'deki yangından etkilenen aşçı, bugün vefat etti

İzmir'deki yangından etkilenen aşçı, bugün vefat etti

Bir restoranda altı gün önce çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan aşçı Özgür Aydoğan, hayatını kaybetti.

İzmir Konak'taki Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta bulunan apartmanın zemin katındaki restoranın mutfağında, 14 Nisan gecesi, iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı.

Kısa sürede mutfağın tamamını saran yangını gören sahur için fırına giden Hüseyin Yeşiriroğlu (24), durumu polise bildirdi.

YANGINA GÜÇLÜKLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bu sırada içeride 1 kişi oluğunu öğrenen Yeşiriroğlu, kapıyı tekmeyle kırdı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, restoranda aşçı olarak çalışan Özgür Aydoğan'ı çıkardı. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını güçlükle söndürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

İş yerinde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen Aydoğan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Yangının ardından tedavisine hastanede devam edilen Aydoğan, bu sabah yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Aydoğan’ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





