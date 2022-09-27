İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı

İzmir'de yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt dışı bağlantılı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez ilçeler ile Torbalı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tabanca ve suç unsurları ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 1 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, firari şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.