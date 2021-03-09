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    İzmir'deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu

    Yalnız yaşayan 65 yaşındaki Kemal K., evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 15:31
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    İzmir'deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu

     

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde saat 11.00 sıralarında Maltepe mahallesi 126 Sokak'taki müstakil bir evde yaşayan 65 yaşındaki vatandaştan haber alınamadı.

    Komşuları, yalnız yaşayan Kemal K.'den haber alamamaları üzerine durumu polise bildirdi.

    VEFAT ETTİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarken, Kemal K.'yi hareketsiz yatarken buldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Komşularının yardımıyla yaşayan Kemal K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kemal K.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu #1

    İzmir deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu #2

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    İzmir deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu #4

    İzmir deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu #5

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