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- İzmir'deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu
İzmir'deki yaşlı adam, evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan 65 yaşındaki Kemal K., evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
- DHA
- 09.03.2021 - 15:31
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde saat 11.00 sıralarında Maltepe mahallesi 126 Sokak'taki müstakil bir evde yaşayan 65 yaşındaki vatandaştan haber alınamadı.
Komşuları, yalnız yaşayan Kemal K.'den haber alamamaları üzerine durumu polise bildirdi.
VEFAT ETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarken, Kemal K.'yi hareketsiz yatarken buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Komşularının yardımıyla yaşayan Kemal K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kemal K.’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.