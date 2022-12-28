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    İzmir'deki yolcu minibüsü yandı

    Konak ilçesinde ilerleyen yolcu minibüsünden aniden dumanlar çıktı. Kısa sürede alev alan minibüse, itfaiye müdahale etti.
    • 28.12.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 12:25
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    İzmir'deki yolcu minibüsü yandı

    İzmir'in Konak Gürçeşme Caddesi'nde panik anları yaşandı.

    Buca - Gıda Çarşısı seferi yapan 35 M 8822 plakalı yolcu minibüsünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

    Dumanları gören minibüs şoförü aracı sağa çekerken yolcuları da tahliye etti.

    Yangına itfaiye müdahale etti

    Aracın tesisat kısmında çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm aracı sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

    Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir'deki yolcu minibüsü yandı VİDEO


    İzmir deki yolcu minibüsü yandı #1


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