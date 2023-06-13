İzmir’den Denizli'ye gelerek uyuşturucu ektiler: JASAT şebekeyi çökertti İzmir’den Denizli’ye uyuşturucu eken 4 kişilik şebeke, JASAT’ın takibinden kaçamadı. Adreslerinde yakalanan ve 3’ü akraba olan şebeke üyelerinden birinin, jandarmaya yakalanmamak için yüzündeki beni aldırdığı ortaya çıktı.

İHA

Zehir tacirlerine, bir kez daha göz açtırılmadı…

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyi takibe aldı.

JASAT dedektiflerinin Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müşterek olarak yürüttüğü çalışma kapsamında Babadağ ilçesinde 5,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suçla bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli ise İzmir’in Beydağ ve Kiraz ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak Denizli’ye getirildi.

4 kişilik çete çökertildi

Yapılan GBT sorgulamalarında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan daha öncede kayıtları ortaya çıkan Metin İ. (43), kardeşi Hüseyin İ. (46), Hüseyin İ.'nin oğlu Umut İ. (23) ve Muhammet D. (33), sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sarayköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli, ‘Uyuşturucu İmal ve Ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma yakalamasın diye benini aldırdı

Soruşturma dahilinde tutuklanan Hüseyin İ.’nin, olay sonrasında JASAT dedektiflerince yüzündeki benin fark edildiğini ve yüzde ben olan bir şüphelinin araştırıldığını duyar duymaz ameliyat olarak o beni aldırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin 200 kilometre uzaktaki İzmir’den Denizli'ye gelerek uyuşturucu ektikleri tespit edildi.