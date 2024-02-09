DHA
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu ve İzmir'in Çeşme ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa Efe Özel, babasına ait kamyonetle önündeki motosikleti sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp yaklaşık 20 metre sürüklendi, refüjdeki ağaca çarpıp durdu.
Olay yerinde can verdi
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirlen Özel'in öldüğünü belirledi.
Özel'in cansız bedeni incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaşananlar kamerada
Kazanın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış