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    İzmir'in 7 ilçesinde: Su sayaçlarını çaldılar

    Birçok apartmana girerek su sayaçlarını çaldıkları belirlenen şüpheli karı-koca, jandarma ekipleri tarafından adreslerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden koca tutuklandı.
    • 28.04.2022 - 12:41
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    İzmir'in 7 ilçesinde: Su sayaçlarını çaldılar

    İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir genelinde artan su sayacı hırsızlıklarının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.C. ve S.C. adlı karı-kocanın gerçekleştirdiğini belirledi.

    Su sayaçları bulundu

    Şüphelilerin adreslerine 23 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda, M.C. ve eşi S.C. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreste yapılan aramada, çalınan su sayaçları da ele geçirildi.

    8 ilçede 63 ayrı hırsızlık

    Gözaltına alınan şüphelilere yönelik çapraz sorgu ve detaylı araştırmalarda M.C. ve S.C.'nin Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Seferihisar ve Aydın Nazilli ilçelerinde toplam 63 adet su sayacı hırsızlığına karıştıkları tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir in 7 ilçesinde: Su sayaçlarını çaldılar #1

    İzmir in 7 ilçesinde: Su sayaçlarını çaldılar #2

    İzmir in 7 ilçesinde: Su sayaçlarını çaldılar #3

    İzmir in 7 ilçesinde: Su sayaçlarını çaldılar #4

    İzmir in 7 ilçesinde: Su sayaçlarını çaldılar #5


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